Закуп масок по 68 тыс. тенге объяснили карагандинские медики

Закуп был произведен в связи с введением Чрезвычайного положения в стране и срочностью обеспечения медицинскими полнолицевыми фильтрующими масками.

В Карагандинской области медикам закупили полноценные маски для максимальной защиты, передает zakon.kz.

Информация о госзакупках появилась в Сети. Пользователей удивила стоимость закупленных масок.

В Управлении здравоохранения Карагандинской области дали разъяснения.

Был проведен закуп специальным порядком государственных закупок способом "Из одного источника" между КГУ "Областная база специального медицинского снабжения" с ТОО "GoldenStag", согласно договору о государственных закупках №38 от 01.04.2020 года в количестве 200 штук, стоимостью 68 000 тенге за единицу, на общую сумму 13 600 000 тенге, - сообщили в облздраве.

Там пояснили, что закуп был произведен в связи с введением Чрезвычайного положения в стране и срочностью обеспечения медицинскими полнолицевыми фильтрующими масками для защиты от аэрозолей 3M со сменными угольными фильтрами.

"Учитывая, что коронавирусная инфекция является высококонтагиозным острым инфекционным заболеванием, с аэрозольно-капельным и контактно-бытовым механизмами передачи, основываясь на рекомендациях ВОЗ, международных и отечественных рекомендациях правил ведения и лечения больных данной категории, в отделениях реанимации и интенсивной терапии необходимо использование индивидуальных средств защиты. Используемая полнолицевая маска обеспечивает максимальную защиту наиболее уязвимых частей лица - глаз, ротовой полости, носа от попадания аэрозольных выделений пациента во время выполнения инвазивных процедур (интубация, бронхоскопия, санация и лаваж трахеобронхиального дерева и ротоглотки, катетеризация магистральных сосудов). Защитная маска должна обеспечивать не только физическую, но и антибактериальную защиту персонала", - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что в соответствии с требованиями о госзакупках, были запрошены ценовые предложения от потенциальных поставщиков на медицинские полнолицевые фильтрующие маски. Ценовые предложения были представлены следующими поставщиками: ТОО "ПТЭК" - 69 300 тг., ИП "Хон И.В." - 69 500 тг., ТОО "GoldenStag" - 68 000 тг. Наименьшая цена была представлена потенциальным поставщиком ТОО "GoldenStag".

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