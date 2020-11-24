Ограничить въезд и движение транзитного транспорта предлагают в Алматы
Разработана дорожная карта, в рамках которой предусмотрено 20 мероприятий, среди которых также переход ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ.
Фото : zakon.kz24 ноября 2020, 10:47
Предлагается рассмотреть ограничение въезда и движения транзитного транспорта для улучшения экологической обстановки, сообщил на заседании правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент zakon.kz.
В дорожной карте, подготовленной для улучшения экологической обстановки города Алматы, предусмотрено двадцать 20 мероприятий. Основными из которых являются: перевод на газ ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, газификация прилегающих к городу районов частного сектора, перевод автотранспорта коммунальных служб и общественного транспорта на компримированный природный газ, поэтапный запрет общественного транспорта на дизельном топливе, рассмотреть ограничения въезда и движения транзитных транспортов и озеленение, — сообщил Мирзагалиев.
Также, по его словам, необходимо проведение исследований ветрового режима и с учетом этого внесение изменений в правила архитектурного облика и корректировка генеральных планов строительства.
В результате реализации мероприятий объемы выбросов загрязняющих веществ сократятся со 144 тыс. тонн до 79 тыс. тонн или на 44 %. То есть индекс загрязнения атмосферы снизится с высокого уровня до среднего уровня, — отметил Мирзагалиев.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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