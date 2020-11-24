В Казахстане будут по-новому финансировать хранение резервного запаса зерна

Наиболее эффективными в такой ситуации являются не рыночные механизмы, а ответственные действия государства.

Депутат Мажилиса Сергей Звольский представил законопроект "О внесении изменений и дополнений в Закон РК "О зерне", разработанный депутатами. Он направлен на гарантированное формирование резервных запасов зерна и обеспечение продовольственной безопасности страны, передает zakon.kz.

Основным критерием определения продовольственной безопасности является постоянное наличие 17% от годовой потребности продовольственной пшеницы. Зерно является одним из стратегических товаров. На сегодня сохранность минимального неснижаемого запаса отечественного продовольственного зерна осуществляет АО НК "Продкорпорация" за счет привлеченных средств.

Затраты по резервному хранению зерна законопроектом переносятся с продкорпорации на госбюджет, что снизит конечную цену на зерно для потребителей и стабилизирует цены в случае резкого роста. Переработчики будут получать дешевое зерно, изготавливать дешевую муку и таким образом населению будет доступен дешевый хлеб, - сказал Сергей Звольский.

В период обострения новых рисков в виде пандемии вопрос продовольственной безопасности стал еще более актуальным даже для стран, полностью обеспечивающих себя зерном. Разработчики законопроекта отметили, что наиболее эффективными в такой ситуации являются не рыночные механизмы, а ответственные действия государства по обеспечению населения продовольственной продукцией и стабилизации цен на нее.

Поправки дополняют глоссарий такими понятиями, как "резервный запас зерна", "оператор по зерновому рынку", "управление резервным запасом зерна". Предполагается возмещение расходов по хранению резервного запаса зерна и компетенции уполномоченного органа. Помимо всего, нормы направлены на стабилизацию внутреннего зернового рынка. Предусмотрена сумма -2,4 млрд тенге, на хранение резервного запаса зерна, - отметил Звольский.

Также законопроектом закреплены функции оператора, реализация госполитики, продкорпорация будет также формировать семенной фонд, будут закупаться качественные семена пшеницы, а для животноводства предусмотрены фуражные ссуды.

Депутаты Мажилиса поддержали законопроект.

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