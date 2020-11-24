Женское предпринимательство драйвер роста экономики Казахстана

В оказываемых мерах господдержки превалирует доля женского предпринимательства.

В Казахстане женщины занимают 51% от общего числа населения и в доле занятого населения они составляют тоже практически половину - 49%. При этом доля вклада женского предпринимательства в ВВП составляет 39%.

По данным аналитиков международной компании The Boston Consulting Group (BCG) за 2019 год, в мировой практике бизнес, возглавляемый женщинами, имеет положительные результаты. В некоторых государствах на долю компаний, возглавляемых женщинами, приходится 50 - 60% внутреннего валового продукта. Например, в Германии и США удельный вес таких предприятий в ВВП составляет 50 - 52%, в Японии - 55%, в Италии - 60%.

Казахстан поэтапно меняет ситуацию и постепенно увеличивает долю женского предпринимательства в общей структуре ВВП страны. Как отметил в своем поздравлении с Международным женским днем Глава государства Касым-Жомарт Токаев поддержка женского предпринимательства наряду с институтом семьи, многодетных матерей, обеспечение гендерного баланса – являются важнейшими приоритетами государственной политики.

Активным проводником государственной политики в этой области является Фонд развития предпринимательства "Даму", дочерняя организация холдинга "Байтерек". Казахстанские бизнесвумен имеют возможность найти здесь поддержку в своём желании строить бизнес.

В ноябре 2020 года Казахстан избран в исполнительный совет Структуры "ООН-Женщины". Годом ранее штаб-квартира Структуры "ООН-женщины" в Нью-Йорке согласовала подписание Фондом "Даму" Заявления о поддержке "Принципов расширения прав и возможностей женщин". Этот документ подписали 2639 компаний, в том числе Google, Citigroup Inc, Nasdaq, PwC, Ernst&Young и Coca-Cola. В Казахстане Структура "ООН-женщины" работает в партнерстве с Правительством страны для обеспечения гендерного равноправия. Партнерами являются Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, Министерство иностранных дел РК, Министерство национальной экономики РК, Министерство труда и социальной защиты населения РК, организации гражданского общества, а также компании – подписанты "Принципов расширения прав и возможностей женщин". ​

Фонд "Даму" присоединился к международной инициативе и работает в этом направлении. За последнее десятилетие можно выделить пять крупных инструментов Фонда по поддержке женщин: программа обусловленного размещения средств в банках второго уровня для последующего микрокредитования женского предпринимательства, займы Азиатского Банка Развития (АБР), программа Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) "Женщина в бизнесе" и Государственная программа поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2025", в рамках последней созданы и активно работаю два направления - частичное гарантирование кредитов и субсидирование ставки вознаграждения по кредитам. Благодаря этим пяти программам, женщины занимают долю в 57,6% от общего количества тех предпринимателей, кто получил финансовую поддержку в рамках всех программ Фонда. При этом следует отметить, что размеры привлекаемых ими займов на открытие или развитие собственного дела относительно не велики.

Об этом свидетельствует тот факт, что в денежном выражении тот же показатель составляет всего 12% от суммы всех поддержанных проектов. Если проводить оценку в масштабах кредитного рынка республики, то число женщин индивидуальных предпринимателей, которые оформляют кредиты на бизнес-цели в банках или других финансовых организациях значительно. По данным ТОО "Первое кредитное бюро" на долю таких приходится 52% от всех выданных займов для этой категории субъектов частного предпринимательства.

Результаты государственных и собственных программ Фонда "Даму" по финансовой поддержке МСБ:

Если проанализировать гендерную структуру экономики Казахстана, то можно увидеть следующие аспекты: женщины доминируют в отраслях, которые традиционно считаются женским бизнесом – образование (67%), здравоохранение (53%), торговля (54%). Прочно заняли позиции представительницы прекрасного пола и в операциях с недвижимостью (61%), услугах по проживанию и питанию (58%). При этом бизнесвумен все увереннее закрепляются и в отраслях, которые считаются мужскими: промышленность (30%), связь (38%), строительство (23%) и транспорт (19%).

Примерами успешного женского предпринимательства в Казахстане, могут быть такие компании как "КазСПО-Н" по пошиву современной профессиональной одежды в Алматы, "Сауле" по выпуску кондитерских изделий в Таразе, "Marvel Dental Kids Clinic" по оказанию стоматологических услуг в Атырау, "Marai E7 Group" по созданию изделий медицинского назначения в Шымкенте. Этим компаниям удалось достичь значимых социально-экономических показателей в период кризиса, связанного с пандемией COVID 19. За первое полугодие 2020 года ими были сохранены 181 рабочих места и созданы 107 новых, выпуск продукции увеличился на 12% – до 722,6 млн тенге, было выплачено в два раза больше налогов, что подчеркивает эффективность казахстанских компаний, возглавляемых женщинами.

По статистике в мире женщинам выдаются 9% всех кредитов, выделенных МСБ. Женщины в международной практике реализуют менее ресурсоемкие проекты в массовых отраслях, стремятся быть максимально эффективными и в меньшей степени подвержены рискам.

Позитивным моментом в Казахстане можно считать то, что представительницы прекрасной половины человечества не стоят в стороне и активно вовлечены в предпринимательство, а доля женского предпринимательства продолжает расти в том числе благодаря проводимой государственной политике и оказываемым мерам поддержки.

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