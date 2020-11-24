Депутаты: Готов ли Казахстан к вакцинированию от коронавируса?

Многие страны уже готовят и возводят пункты массового вакцинирования населения.

Готово ли правительство Казахстана к вакцинации? На этот и другие вопросы попросил ответить премьер-министра страны мажилисмен Ахмет Мурадов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметили на совещании МВК, в последнее время обстановка во многих областях осложняется. 1 октября был зафиксирован 71 случай заражения Covid-19, на сегодня ежедневно выявляется более 700 фактов заражения. С начала пандемии умерло от этой инфекции и от ее осложнений 1945 человек, - напомнил Мурадов.

По его словам, в настоящее время на всех крупных мировых форумах и конференциях в первую очередь обсуждаются вопросы, как развернуть производство вакцины от Covid-19 и организовать систему вакцинации населения, в том числе в странах, которые не имеют своих вакцин и необходимых предприятий по их изготовлению.

Президент страны объявил, что достигнута договоренность с РФ о строительстве в нашей стране завода по производству вакцин от Covid-19. Обращает на себя внимание то, что, несмотря на запреты со стороны руководства Европейского Союза, Венгрия закупила и начала тестирование в своей стране вакцину "Спутник V", такое же решение принял Израиль. Многие страны, в том числе и сама Россия, готовят и возводят пункты массового вакцинирования населения с полным объемом требуемого оснащения - холодильники, определенная численность персонала, средств индивидуальной защиты и создание резерва расходных материалов, - перечислил депутат.

Он отметил, что ситуация с COVID-19 в стране развивается динамично и в этой связи есть необходимость в получении достоверной и своевременной информации о мерах, принимаемых органами власти нашей страны по приобретению и началу производства в Казахстане вакцины, сроках и начале вакцинации населения, и порядку ее проведения. В связи с этим мажилисмен адресовал правительству ряд вопросов.

Разработан и принят ли национальный план вакцинации? С какими странами заключены контракты, когда и в каком количестве будут поставки вакцины в Казахстан и есть ли для этих целей необходимые финансовые средства? Когда начнется строительство лаборатории или предприятия по производству Российской и Казахстанской вакцины? Какие меры принимаются по развертыванию пунктов массовой вакцинации населения, в том числе и в сельских округах их оснащению необходимым оборудованием и медицинским персоналом, который будет в этом задействован? И как будет организован учет прошедших вакцинацию и организовано информирование населения по симптоматике применяемой вакцины, порядка прививочной компании и о местах дислокации прививочных пунктов? - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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