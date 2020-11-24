Токаев подписал закон о трансферте из Нацфонда

Средства предлагается направить на выплату солидарных пенсий, государственные базовые пенсионные выплаты из республиканского бюджета.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2021 – 2023 годы", передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Ранее министр национальной экономики Руслан Даленов сообщил, что сумма трансферта в республиканский бюджет составляет: на 2021 год - 2 700 млрд тенге, на 2022 год - 2 400 млрд тенге, на 2023 год - 2 200 млрд тенге

Также было определено целевое направление использования гарантированного трансферта.

Гарантированный трансферт из Национального фонда предлагается направить на выплату солидарных пенсий, государственные базовые пенсионные выплаты из республиканского бюджета. Определенные на 2021-2023 годы размеры гарантированного трансферта из Национального фонда обеспечивают выполнение условия по неснижаемому остатку средств в Национальном фонде в размере 30% от ВВП, - говорил министр на пленарном заседании Сената.

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