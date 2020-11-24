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Назарбаев: На медсотрудниках лежит большая нагрузка и ответственность

Елбасы доложили о предпринимаемых Фондом мерах по развитию современного медицинского образования, здравоохранения и научно-исследовательской деятельности.

Фото : elbasy.kz24 ноября 2020, 18:48

Первый Президент, председатель Высшего попечительского совета АОО "Назарбаев Университет" Нурсултан Назарбаев принял председателя правления Корпоративного фонда "University Medical Center" Юрия Пя, передает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

Назарбаев был проинформирован о предпринимаемых Фондом мерах по развитию современного медицинского образования, здравоохранения и научно-исследовательской деятельности.

В нынешних условиях на медицинских сотрудниках лежит большая нагрузка и ответственность. Вы приступили к обязанностям председателя правления Корпоративного фонда "University Medical Center". Уверен, что Вы будете работать во благо будущего. Мы будем оказывать Вам поддержку, - сказал Елбасы.


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