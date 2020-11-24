Горячие новости
Читайте также

Школу закрыли на карантин в СКО

Дети заразились от родителей.

Фото : Pixabay24 ноября 2020, 19:05

Сельскую школу в Акбулаке СКО закрыли на карантин, передает zakon.kz.

Согласно информации "Хабар 24", коронавирус выявили у восьми учащихся, включая одного воспитанника мини-центра.

Отмечается, что дети заразились от родителей. Если за время карантина новых фактов инфицирования не выявят, то школа продолжит работать в штатном режиме.

Эти дети постоянно на контроле находятся. Поликлиника и СЭС проверяют детей. Например, если в классе заболел, общался или нет, ходил в школу или нет, все равно у них взяли анализы, и пока других детей с положительным результатом нет. Родителей проверяют всех, - заявил глава отдела образования Айтказы Аубакиров.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты