Школу закрыли на карантин в СКО

Дети заразились от родителей.

Сельскую школу в Акбулаке СКО закрыли на карантин, передает zakon.kz.

Согласно информации "Хабар 24", коронавирус выявили у восьми учащихся, включая одного воспитанника мини-центра.

Отмечается, что дети заразились от родителей. Если за время карантина новых фактов инфицирования не выявят, то школа продолжит работать в штатном режиме.

Эти дети постоянно на контроле находятся. Поликлиника и СЭС проверяют детей. Например, если в классе заболел, общался или нет, ходил в школу или нет, все равно у них взяли анализы, и пока других детей с положительным результатом нет. Родителей проверяют всех, - заявил глава отдела образования Айтказы Аубакиров.

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