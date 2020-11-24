Казахстанец с коронавирусом прилетел из ОАЭ

За один день в страну прибыли 853 человек.

У казахстанца, прибывшего на родину из ОАЭ, зафиксировали коронавирус, передает zakon.kz.

Согласно сообщению санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте, результат тестирования зараженного казахстанца был получен во время полета (по электронной почте).

Пассажир был немедленно изолирован, на место прибыла бригада скорой помощи.

За 23 ноября в Казахстан прибыло 10 международных авиарейсов из Турции, Беларуси, ОАЭ, РФ и Германии.

Из 940 авиапассажиров со справками с отрицательным результатом ПЦР-тестирования прибыло 853 человека, без справок прибыло 86 человек - граждан РК:

в аэропорт г. Нур-Султан - 4 рейса, 235 пассажиров, со справками - 194, без справок - 41;

в аэропорт г. Алматы - 4 рейса, 555 пассажиров, со справками - 528, без справок - 27;

в аэропорт г. Актау - 1 рейс, 124 пассажира, со справками - 104, без справок - 20;

в аэропорт г. Караганды - 1 рейс, все 26 пассажиров со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана были помещены в карантинные стационары по месту прибытия и протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа. У всех 86 человек тестирование показало отрицательный результат.

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