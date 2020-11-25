Саакашвили предрек экономике Украины неизбежную катастрофу

По мнению политика, к кризису может привести карантин выходного дня.

Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили предрек экономике страны неизбежную катастрофу, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

По мнению политика, к кризису может привести карантин выходного дня, ранее введенный в стране. При этом он отметил, что эти меры не работают в достаточной мере.

Я на выходных был во многих местах, где спокойно работают кафе, рестораны, — сказал он, добавив, что полиция "спокойно крышует" открытые заведения.

Несмотря на это, в большинстве из них посетителей нет, добавил Саакашвили. По его мнению, это является признаком кризиса и очень тяжелой стагнации, и поэтому дополнительные ограничения только ухудшат ситуацию.

При этом он отметил, что уже с начала следующего года в стране возникнут проблемы с социальными выплатами. Ситуацию можно отсрочить на несколько месяцев, если будет подписано очередное соглашение с Международным валютным фондом (МВФ).

Но это еще на несколько месяцев хватит, а так будут большие проблемы с выплатами элементарных социальных обязательств и зарплат. Такого в Украине не было с 1990-х годов, — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

11 ноября в Украине ввели карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника могут работать только объекты критической инфраструктуры: продуктовые магазины, аптеки, транспорт. Многие представители бизнеса и сотрудники сферы услуг вышли на акции протеста с требованием отменить карантин, который лишает их заработка.

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