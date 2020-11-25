Зафиксирован прирост заболевших коронавирусом в Казахстане

Всего в стране подтверждено 127 580 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 24 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 720 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 127 580 случаев, из них:

в городе Алматы - 15725(+43),

в городе Нур-Султан - 15685(+50),

в ВКО - 15577 (+160),

в Атырауской области - 11557(+8),

в Карагандинской области - 10990(+18),

в ЗКО - 7834(+29),

в СКО - 5836(+112),

в Павлодарской области - 5800(+112),

в Алматинской области - 5575(+22),

в городе Шымкент - 5334(+3),

в Костанайской области - 4912(+66),

в Акмолинской области - 4761(+69),

в Жамбылской области - 4352(+14),

в Туркестанской области - 3466(+5),

в Актюбинской области - 3462(+6),

в Мангистауской области - 3428(+2),

в Кызылординской области - 3286(+1).

В Казахстане 701 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

в городе Алматы - 94,

в Акмолинской области - 34,

в Актюбинской области - 6,

в Атырауской области - 38,

в ВКО - 138,

в ЗКО - 29,

в Карагандинской области - 17,

в Костанайской области - 4,

в Мангистауской области - 6,

в Павлодарской области - 56,

в СКО - 275,

в Туркестанской области - 4.

Всего в стране выздоровели – 114 347 человек от COVID-19.

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