Зафиксирован прирост заболевших коронавирусом в Казахстане
Всего в стране подтверждено 127 580 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 24 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 720 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 127 580 случаев, из них:
в городе Алматы - 15725(+43),
в городе Нур-Султан - 15685(+50),
в ВКО - 15577 (+160),
в Атырауской области - 11557(+8),
в Карагандинской области - 10990(+18),
в ЗКО - 7834(+29),
в СКО - 5836(+112),
в Павлодарской области - 5800(+112),
в Алматинской области - 5575(+22),
в городе Шымкент - 5334(+3),
в Костанайской области - 4912(+66),
в Акмолинской области - 4761(+69),
в Жамбылской области - 4352(+14),
в Туркестанской области - 3466(+5),
в Актюбинской области - 3462(+6),
в Мангистауской области - 3428(+2),
в Кызылординской области - 3286(+1).
В Казахстане 701 человек выздоровел от коронавирусной инфекции
в городе Алматы - 94,
в Акмолинской области - 34,
в Актюбинской области - 6,
в Атырауской области - 38,
в ВКО - 138,
в ЗКО - 29,
в Карагандинской области - 17,
в Костанайской области - 4,
в Мангистауской области - 6,
в Павлодарской области - 56,
в СКО - 275,
в Туркестанской области - 4.
Всего в стране выздоровели – 114 347 человек от COVID-19.
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