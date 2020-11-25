207 человек заболели пневмонией за сутки.

В Казахстане растет заболеваемость пневмонией. За прошедшие сутки было зарегистрировано 207 случаев заболевания, сообщает zakon.kz.

За сутки четыре человека скончались от пневмонии. Выздоровели 91 человек, - сообщили в министерстве здравоохранения.

Все с 1 августа зарегистрировано: заболевших- 41 427, случаев с летальным исходом - 432, всего выздоровели – 30 207 человек.

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