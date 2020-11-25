Эволюция смертной казни в Казахстане

Расстрельную комнату в Алматы закрыли в 2004 году.

24 ноября законопроект об отмене смертной казни взял в работу Мажилис, заключение обещают подготовить до 23 июня 2021 года.

Это означает, что совсем скоро Казахстан почти полностью откажется от этого вида наказания для преступников. Хотя мораторий на исполнение смертной казни действует уже более 15 лет. Олег Журкевич - шеф-редактор программы "Аналитика", выходящей по воскресеньям на "Первом канале "Евразия", побывал в местах, стены которых помнят последние минуты жизни людей, приговоренных в высшей мере наказания.

Проходя этот забор по проспекту Сейфуллина в Алматы, на него и внимания не обратишь. А ведь за скромными воротами, можно сказать, целый вахтовый поселок. Продолжительность вахты у каждого была своя. Это старейший следственный изолятор города. Уже два года, как он закрыт. А когда-то здесь бурлила жизнь. Бурлила, но не для всех. В одном из блоков СИЗО, в глубоком подвале приводили в исполнение смертные приговоры. В Казахстане для этого применяли расстрел.

Расстрельную комнату тут закрыли в 2004 году, когда в стране начал действовать мораторий. Похоже, с того времени здесь мало кто бывал. Даже от насекомых-убийц - пауков остались лишь высохшие силуэты. В стене пули, кругом гильзы, следы запекшейся крови. Также как и на носилках, на которых потом поднимали тела казненных. Больше пятисот расстрелянных за 12 лет независимости. Получается, примерно по одному каждые восемь дней.

Однако не все, кого приговорили к смертной казни, были расстреляны. Кому-то повезло, как например заключенному по имени Анатолий, который мог стать 537-ым казненным в истории независимого Казахстана. Но его помиловали. Это решение не означало выход на свободу. "Вышку" поменяли на 25 лет тюрьмы строгого режима.

Хотя срок очень огромный, они были рады, что их оставили в живых. Хоть, как бы не говорили, что смерти не боюсь, когда уже люди находятся в следственном изоляторе и ждут эту ее, все начинают мыслить уже совершенно по-другому, - говорит начальник учреждения АК 159/5 Игорь Бендерский.

В учреждении, которым руководит Игорь Бендерский, шестеро таких заключенных. Подробнее некоторые истории, такие похожие, и такие разные, можно увидеть в сюжете "Первого канала "Евразия".

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