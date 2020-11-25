Задушили и исполосовали ножом женщину в Алматинской области

Родные погибшей высказались, кого считают причастным к убийству.

Жестокое преступление произошло в Алматинской области - убита 34-летняя мать годовалого ребенка. Родные погибшей уверены, что к убийству причастен ее муж, передает zakon.kz.

В редакцию прислали ходатайство родителей погибшей Светланы от ее родителей, в котором они обосновывают свои подозрения.

Далее приведем некоторые моменты из этого письма. Преступление произошло 13 ноября текущего года в Илийском районе Алматинской области. Примерно в 21.20 родителям Светланы позвонил зять и рассказал, что их дочь убита.

Как рассказал мужчина, вечером они с годовалой дочкой поехали в "Магнум" (по Капчагайской трассе) за продуктами. На обратном пути с трассы они свернули на пустырь, так как мужу Светланы потребовалось "справить нужду". Когда он вернулся, увидел тело жены, с признаками насильственной смерти.

После чего зять позвонил нам и сообщил об этом. Кто убил – не видел и не знает, виновным себя не считает и категорически отрицает свою причастность к совершенному убийству, - сказано в обращении родителей погибшей.

Они не верят в версию зятя, и объясняют, почему.

Со слов родителей Светланы, дочь вышла замуж летом 2019 года, в браке родилась дочка.

На протяжении их совместной жизни дочь постоянно жаловалось нам, родителям, что Александр обижает ее, оскорбляет ее, при ссоре начинает ее душить, чтобы она не ревела, также угрожает забрать ребенка, отмечала некоторые очень странные особенности его отношения к дочке, похожие на отклонения сексуального характера. В браке отличался волевым, несговорчивым характером, не шел ни на какие уступки, наша дочь, терпя все его издевательства, подстраивалась под его характер... - отмечают родители Светланы.

Далее в обращении они указывают на то, что зять вел себя агрессивно по отношению к их дочери, и грозился забрать их ребенка, когда ему исполнится год.

Наша дочь на его слова отвечала, что у нее ребенка никто не отнимет и закон на стороне матери. Со слов нашей погибшей дочери, он ей говорил, что у него есть два гражданства: Республики Казахстан и Российской Федерации, - сказано в обращении.

Якобы зять намеревался увезти дочку в Россию, затем в Канаду. Но Светлана не хотела переезжать. В семье, со слов ее родителей, часто возникали скандалы по поводу намерения Е. отнять ребенка.

Родители предлагали Светлане развестись, но она надеялась, что все нормализуется. Совместную поездку за продуктами в "Магнум" ее родители называют странной. Так как, с их слов, зять всегда ездил сам за продуктами.

Светлана была задушена и исполосована ножом до неузнаваемости. Изрезано и обезображено лицо (видимо, чтобы не узнали и не опознали), на теле – десятки ножевых ранений. По заключению медицинского свидетельства о смерти - причина смерти обильная кровопотеря, резанные раны шеи с повреждением сосудов. Деньги и ее личные вещи остались при ней. Ребенок находился в машине. Пока нашу дочь жестоко убивали в совершенно безлюдном месте, Е. якобы неподалеку справлял свою "малую нужду", ничего не слышал и ничего не видел, - пишут родители погибшей.

Они выражают свои сомнения относительно ряда показаний зятя, считая, что он хочет запутать следствие. Например, "изначально матери жертвы говорил, что справлял "малую нужду", а следователям утверждает, что он ходил смотреть дорогу, как проехать к дому, хотя эта дорога вовсе не ведет к дому, о чем ему было очень хорошо известно, так как он жил в этом районе и всегда говорил, что знает каждую тропу в этой местности".

Дочь мы похоронили. Задержанный ежедневно смывает с себя следы преступления и готовится покинуть место временного задержания (со слов следователя, его арест продлен на 10 суток, однако потом его будут вынуждены отпустить за отсутствием доказательств вины). После чего немедленно заберет у нас внучку и покинет пределы Казахстана. Он к этому давно готов. Следы преступления, оставленные на месте его совершения, постепенно утрачиваются по естественным причинам, - отметили родители Светланы. Они просят признать зятя подозреваемым по делу и привлечь к ответственности.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области сообщили, что по данному факту подозреваемых двое.

В результате комплекса оперативно-розыскных мер данное убийство раскрыто. В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержаны двое – 37-летний гр. Е. и 34-летний гр. М., которые признались в совершении особо тяжкого преступления. В настоящий момент оба подозреваемых находятся под стражей. По факту убийства человека (ст. 99 ч. 2 УК РК) ведется досудебное расследование. Иные данные по делу согласно ст. 201 УПК РК, в интересах следствия разглашению, не подлежат, - сказано в сообщении.

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