Правительство для граждан начало оказывать госуслугу с применением технологии Blockchain

В процессе выбора именно технологии Blockchain были учтены такие преимущества данного способа как прозрачность действий пользователей сети, децентрализация, а также надежная система защиты.

Госкорпорация "Правительство для граждан" первой внедрила технологию Blockchain в процессы оказания государственных услуг.

Пока речь идет только о регистрации договора залога недвижимости для физических лиц. Однако, вполне возможно, что данный опыт можно будет использовать и для других государственных услуг.

Сама система Blockchain является технически выстроенной цепочкой блоков, которая полностью исключает возможность передачи данных третьим лицам. Это позволяет обеспечить полную надежность, безопасность и гарантию качества.

По словам председателя правления госкорпорации "Правительство для граждан" Асемгуль Балташевой применение технологии Blockchain позволило максимально упростить процесс регистрации договора залога.

Раньше гражданам для регистрации договора залога необходимо было бегать по нескольким инстанциям. В частности приходилось обращаться в ЦОН или на портал egov.kz для получения справки о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимость, а затем предоставлять ее в банк. Теперь проверка данных о наличии прав у услугополучателя на недвижимое имущество и о наличии на нем обременений происходит в автоматическом режиме при формировании заявки сотрудником банка. Теперь бегают данные, а не люди , - рассказала Балташева.

Она также добавила, что за счет применения технологии Blockchain удалось сократить срок оказания услуги с трех рабочих дней до одного, а также существенно оптимизировать пакет документов, необходимых для предоставления в банк.

Теперь услугополучатель, ознакомившись с договором залога в информационной системе банка, подписывает его своей ЭЦП, а готовый результат в виде уведомления о государственной регистрации обременения прав на недвижимое имущество поступает в личный кабинет услугополучателя на портале электронного правительства egov.kz.

В процессе выбора именно технологии Blockchain были учтены такие преимущества данного способа как прозрачность действий пользователей сети, децентрализация, а также надежная система защиты.

К слову, пока в Казахстане подобный процесс оказания госуслуги по регистрации договора залога как пилотный проект реализован только с одним из коммерческих банков.

Правительство для граждан также ведет переговоры с другими банками второго уровня по реализации данного вида услуги на их платформах. Ведь применение технологии Blockchain служит гарантией реализации безопасных двусторонних сделок без привлечения третьей стороны и упрощает выдачу банками кредитов под залог недвижимости в части онлайн оформления кредитов, снижения издержек и сокращения сроков их выдачи.

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