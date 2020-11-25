Всех казахстанцев с особыми потребностями планируют обеспечить необходимой техникой

Самое главное — каждому такому гражданину дадут возможность зарабатывать. При этом мы принимаем конкретные меры, заверил Президент Казахстана.

В течение ближайших пяти лет людей, нуждающихся в особом уходе, обеспечат специальными техническими средствами, сообщил на ХХ съезде партии "Nur Otan" Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Дополнительная социальная поддержка предоставляется всем гражданам с ограниченными возможностями 1 группы, нуждающимся в постоянном уходе и не пользующимися услугами индивидуального помощника. В связи с этим специальное пособие составит до 1,4-кратного размера прожиточного минимума. В течение ближайших пяти лет мы обеспечим людей, нуждающихся в особом уходе, специальными техническими средствами. Также им предоставляться будет полный комплекс реабилитационно-оздоровительных услуг, — заявил Токаев.

Он добавил, что самое главное — каждому человеку дадут возможность зарабатывать, и для этого они принимают конкретные меры.

По его словам, в результате к 2025 году охват граждан с ограниченными возможностями достигнет 30%.

Важно создать условия для того, чтобы такие люди, занимаясь профессиональной деятельностью, получали образование. В течение 5 лет колледжи и высшие учебные заведения будут полностью охвачены инклюзивным образовательным процессом. Также во всех дошкольных учреждениях и школах мы поэтапно доведем этот показатель до 70%, — отметил Президент Казахстана.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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