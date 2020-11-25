Дарига Назарбаева выдвинута на выборы в Мажилис от Nur Otan

В партийный список также вошли премьер-министр Аскар Мамин, первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек.

Утвержден список кандидатов в депутаты мажилиса от партии Nur Otan, передает zakon.kz.

Партийный список состоит из 126 кандидатов. Из них 77 кандидатов определены по итогам внутрипартийных праймериз, 49 человек по центральной партийной квоте.

Из общего списка кандидатов действующие депутаты Мажилиса Парламента составляют не более 20%, представители госуправления – 13%, образования и здравоохранения – 12%, неправительственных организаций – 9% и промышленности – 8%.

Из кандидатов: 28% – это экономисты, 20% – юристы, 17% – предприниматели. 21 кандидат имеет ученые степени, в том числе 10 докторов и 11 кандидатов наук.

Почти треть списка составляют женщины. Средний возраст кандидатов в сравнении с предыдущим партийным списком снизился на 4 года и составил 48 лет.

В список вошли экс-председатель Сената Дарига Назарбаева, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек.

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