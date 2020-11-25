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В Туркестанской области от отравления угарным газом погибла 17-летняя девушка

Подобные трагедии случаются в регионе регулярно.

Фото : zakon.kz25 ноября 2020, 13:28

В Сайрамском районе Туркестанской области от отравления угарным газом погибла 17-летняя девушка. Трагедия произошла под вечер 23 ноября в одном из домов села Акбулак, сообщает zakon.kz.

Как водится в таких случаях, на место трагедии вызвали газовиков. Специалисты при обследовании выявили грубейшее нарушение монтажа газовых приборов - в помещении ванной установлен проточный водонагреватель. При этом в его дымоходе отсутствовала тяга.

Подобные трагедии случаются в регионе регулярно, особенно часто в холодное время года.

С начала года в Шымкенте произошло 9 ЧП, связанных с утечкой газа, погибли 10 человек. А в целом по стране, с начала года, количество случаев отравления угарным газом – 28, в которых погибло 36 человек.

Трагедии с тяжелыми последствиями происходят в домах, где газовые приборы – отопительные котлы, а чаще – проточные газовые водонагреватели (газовыми колонками), установлены в помещениях, в которых их там, в принципе быть не должно, потому что это запрещено в целях безопасности.

У проточного водонагревателя есть, конечно, масса плюсов. Особенно это касается микрорайонов, в которых жители вынуждены весь летний период сидеть без горячей воды. Тем не менее, есть у таких водонагревателей и существенные недостатки:

– взрывов и пожароопасность;

– требует хорошей тяги, иначе есть риск отравиться угарным газом;

– нужен дымоход и хорошая вентиляция.

– необходимо соответствующее давление воды и давление газа.

В доме, где разрешена установка газового оборудования, такого как плита, может быть запрещена установка колонки.

В ванных комнатах установка проточных газовых водонагревателей ЗАПРЕЩЕНА.

На монтаж колонки в таких квартирах не выдаст разрешение ни один контролирующий орган, так как это опасно для жильцов.

Соблюдайте эти правила, как говорится, они написаны кровью! Берегите себя и своих близких!


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