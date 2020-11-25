Кастинг на проект X-Factor Казахстан продолжается

Каждую субботу "Первый канал "Евразия" транслирует очередной эпизод шоу.

Пошла жара! Продолжается кастинг на проект X-Factor Казахстан.

Каждую субботу "Первый канал "Евразия" транслирует очередной эпизод вокального шоу. Потенциальные участники и конкурсанты стараются поймать "птицу удачи" за хвост и один за другим представляют перед строгим жюри свои сольные выступления.

Буквально на прошлой неделе отечественные СМИ облетела новость, что конкурсанту VIII сезона отечественного музыкального шоу Виталию Синолицину позвонили из России и предложили сниматься в кино.

Уроженец Костанайской области кастинг не прошел, более того, все судьи сказали ему "нет". Однако мужчине удалось чем-то покорить продюсеров из соседней страны.

Другая конкурсантка Бота Шуренова, которая предстала перед жюри со сценическим именем "Бонита", исполнила песню на французском языке. Но девушка сразила мужскую часть судей больше не пением, а костюмом: мини-юбкой и сапогами ботфортами, что в резкой форме отметила Нагима Ескалиева. Кстати, она в отличие от своих коллег сказала Боните – нет.

В этом году в жюри, помимо народной артистки Казахстана Нагимы Ескалиевой, продюсер и музыкальный эксперт Нурберген Махамбетов и известный певец и актер Анатолий Цой. Примечательно, что Анатолий финалист первого сезона X-Factor Казахстан.

Уже совсем скоро, 5 декабря в 20:00 на "Первом канале "Евразия" пройдет заключительный этап отбора. После празднования Нового года, 9 января в прямом эфире зрители смогут отдать свой голос за понравившегося исполнителя! А 20 февраля 2021 года будут подведены итоги конкурса и назван победитель!!

Но это будет в будущем, а пока следите за самыми интересными и интригующими событиями шоу каждую субботу в 20:00 на "Первом канале "Евразия!". X-Factor зажигает звезды!!

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