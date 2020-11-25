Какие счета в Казахстане невозможно арестовать
В Казахстане можно открыть специальный неприкасаемый банковский счет.
На какие счета в Казахстане невозможно наложить арест? Об этом рассказали в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, передает zakon.kz.
Так, в Казахстане можно открыть специальные неприкасаемый банковский счет, средства на котором не подлежат взысканию третьими лицами при наличии, например, у человека задолженности по кредитам или налогам.
Такой спецсчет могут открыть получатели социальных пособий и других выплат от государства, получатели алиментов или владельцы образовательных накопительных вкладов.
Как поясняется, законодательством РК с 2019 года предусмотрен запрет со счетов:
- для зачисления пособий и социальных выплат;
- алиментов на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей;
- выплат жилищных строительных сбережений граждан;
- образовательных накопительных вкладов.
Для того, чтобы открыть специальный счет, необходимо подать в банк заявление и предоставить удостоверение личности.
Получатели алиментов дополнительно предоставляют копию судебного акта о взыскании алиментов.
Для зачисления жилищных выплат необходимо предоставить справку о получателе текущих жилищных выплат.
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