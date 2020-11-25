В столице проверят все точки общепита, использующие газовые баллоны

Комиссию возглавляет заместитель акима города Бахтияр Макен.

В Нур-Султане начала работать межведомственная комиссия, которая проверит точки общепита, которые используют газовые баллоны, передает zakon.kz.

Комиссию возглавляет заместитель акима города Бахтияр Макен.

В результате взрыва в кафе газового баллона, произошедшего 21 ноября, пострадали свыше 30 человек, есть две жертвы. Учитывая данное ЧП, которое потенциально несет массовую угрозу жизни и здоровью населения, акиматом Нур-Султана инициированы внеплановые проверки точек общепита. По поручению акима столицы Алтая Кульгинова была создана рабочая группа, в нее вошли представители ДЧС, МВД, жилищной инспекции, акимата, департамента промышленной безопасности и т.д., - говорится в сообщении пресс-службы акимата в Instagram.

Как отметили в акимате, государство создает все условия для поддержки предпринимателей, объявлен мораторий на проверки.

Мы доверяем нашим предпринимателям. Но объекты МСБ со своей стороны должны соблюдать все правила безопасности, так как к ним в заведения ходят люди. Ничего не должно угрожать жизни и здоровью людей. Учитывая инцидент, произошедший на прошлой неделе, мобильная группа будет выезжать на внеплановые проверки, проводить дополнительный инструктаж. В случае выявления нарушений хозяевам грозит штраф и более суровое наказание, – подчеркнул член рабочей группы, руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства Ерлан Бекмурзаев.

Как отмечается, баллоны, находящиеся в эксплуатации, должны быть освидетельствованы не реже чем через 5 лет.

Баллоны, которые предназначены для наполнения газами, вызывающими коррозию (хлор, хлористый метил, фосген, сероводород, сернистый ангидрид, хлористый водород и другие), а также баллоны для сжатых и сжиженных газов, применяемых в качестве топлива для автомобилей и других транспортных средств, подлежат периодическому освидетельствованию не реже чем через 2 года.

Кроме того, запрещается хранение или использование сжиженного нефтяного газа в бытовых баллонах в жилых многоквартирных домах выше двух этажей.

Владельцы газопотребляющих систем и газового оборудования обязаны обеспечивать их надлежащее техническое состояние и безопасность.

Как сообщалось, 21 ноября в столице произошел взрыв газового баллона в кафе, в результате которого погибла женщина. 33 человека были направлены в больницы города, 11 пострадавших с незначительными травмами отправлены на амбулаторное лечение. 25 ноября в больнице скончался еще один человек.

По факту взрыва в столичном кафе проводится досудебное расследование .

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