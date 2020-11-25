Вирусолог: Возможно, от COVID придется прививаться ежегодно

Ученые сделали такой вывод благодаря сравнению весенней структуры штаммов SARS-CoV-2 с теми, которые выделяет вирус в осенний подъем заболеваемости.

Скорее всего, COVID-19 станет сезонным заболеванием, и прививаться от него придётся каждый год, как от гриппа, передает zakon.kz.

Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил заведующий отделом общей вирусологии Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Георгий Игнатьев.

Он отметил, что инфекция меняется, а "изоляты (вируса), исследовавшиеся весной, отличаются от тех, которые выделены в осенний период". По словам вирусолога, если вирус будет изменяться, то люди столкнутся с коронавирусом в той же ситуации, "как мы сталкиваемся с гриппом".

Ученые сделали такой вывод благодаря сравнению весенней структуры штаммов SARS-CoV-2 с теми, которые выделяет вирус в осенний подъем заболеваемости.

Игнатьев уверен, что нужно продолжать мониторинг коронавируса, чтобы отслеживать эти изменения. По его словам, если штамм поменяется, то при производстве вакцины можно будет его поменять на более актуальный штамм и сделать новый препарат.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!