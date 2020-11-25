ВОЗ испытает вакцину от COVID-19 на жителях Тараза

Первопроходцам обещают заплатить по 200 тысяч тенге.

Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 ищут в Таразе. Об этом сообщил главный врач одной из больниц города, сообщает zakon.kz.

Первопроходцам обещают заплатить по 200 тысяч тенге. Правда, список пока составляют на будущее. Когда начнутся испытания, неизвестно, передает Первый канал "Евразия".

Это добровольно, мы с каждым беседу проведем о том, что этой вакцины еще нет, мы пока готовим людей. На 40 тысяч населения, нам сказали, в пределах 100 человек. Первое показание, что человек не болел коронавирусом летом, беременность и не имеют хронические заболевания, - говорит главный врач поликлиники №6 города Тараз Дуйсенкуль Керимбаева.

Пока эпидемиологическая ситуация в стране непростая. В Минздраве сообщили: за неделю умерли 45 человек. Самой молодой было 37 лет. По смертности лидируют Алматы и Восточно-Казахстанская область. В последней за сутки заболели еще 160 человек.

По-прежнему есть случаи поздней госпитализации. Чаще всего смертельные случаи регистрируются на фоне сопутствующей патологии. Это такие заболевания, как сахарный диабет, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца или хроническая обструктивная болезнь легких, - констатирует заместитель руководителя управления здравоохранения ВКО Владимир Ли.

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