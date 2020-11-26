Сервис Яндекс.Такси запустил бесплатную дезинфекцию машин в Алматы

Пункт дезинфекции работает ежедневно с 10 до 19 без выходных.

Яндекс.Такси открыло пункт дезинфекции машин, на которых выполняют заказы сервиса. Это первая в стране инициатива онлайн-сервиса, которая позволяет водителям бесплатно продезинфицировать автомобили, передает zakon.kz.



Любой подключенный к платформе водитель вне зависимости от тарифа может бесплатно воспользоваться услугой столько раз, сколько необходимо. Для этого достаточно приехать в пункт дезинфекции на машине, и сотрудник проверит ее наличие в базе.



"Пришло сообщение в приложение, решил воспользоваться, попав в этот район. Приятно, что безопасность превыше всего. Яндекс.Такси еще выдает нам бесплатно маски и перчатки. Теперь минимум раз в неделю буду приезжать сюда", - рассказал Сергей Коновалов, водитель таксопарка партнера Яндекс.Такси.

Пункт дезинфекции работает ежедневно с 10 до 19 без выходных. Дезинфекция проводится качественными моющими средствами в два этапа и занимает примерно пять минут. Обрабатывается и кузов, и салон автомобиля.

Менеджер по работе с партнерами Яндекс.Такси Саян Канжигалин рассказал, что изначально на пункте дезинфекции обслуживали около 40 машин в день, сейчас обрабатывается более 100 машин в день. Дезинфицируют салоны автомобилей специальным раствором, который убивает максимальное количество вредоносных бактерий и вирусов, в том числе коронавирус. По составу это 99% спирта и дополнительные вещества, которые повышают эффективность обработки.



"В ходе дезинфекции обрабатывают поверхности, с которыми контактирует клиент и водитель - ручки дверей, багажника, внутренние ручки, сиденья, панели, руль и так далее", - сказал Саян.

"Польза несомненная для всех, мы все стараемся беречь здоровье. Я всегда сам постоянно протираю салон. Теперь стало удобнее, можно приехать на точку дезинфекции, и профессионалы обработают салон", - считает водитель таксопарка партнера Яндекс.Такси Алексей Князев.



Альберт Ахметов

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