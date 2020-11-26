Мэр Токио хочет Олимпиаду, несмотря на COVID-19

МОК также настроен решительно.

Олимпийские игры в Токио, отложенные на год из-за пандемии COVID-19, состоятся в 2021 году, несмотря на недавний всплеск случаев коронавируса в Японии. Об этом заявила губернатор Токио Юрико Койке, передает zakon.kz.

По информации cgtn, Токио не намерен отказываться от планов провести Олимпийские Игры-2020 в 2021 году.

Как город-организатор, я полна решимости добиться Игр во что бы то ни стало, - сказал Койке.

Более двух месяцев назад, в сентябре, она уже пообещала, что в Токио будут приняты универсальные меры против пандемии, чтобы гарантировать проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр.

Коике заявила во вторник, что Олимпийские игры в Токио станут символом единства человечества в борьбе с коронавирусом и создания новой модели для организаторов массовых мероприятий в будущем.

На прошлой неделе президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах посетил Токио и неоднократно выразил решимость проводить Олимпийские игры в Токио во время своих переговоров с японскими олимпийскими чиновниками, включая Койке.

Чтобы облегчить экономическую боль, вызванную коронавирусом, и помочь бизнесу выздороветь, правительство Японии реализовало кампанию GoTo, чтобы поощрять поездки и питание вне дома со скидками. Тем не менее, поскольку в ноябре число случаев коронавируса в Японии стало расти более чем на 2000 в день, премьер-министру Ёсихиде Суга пришлось частично приостановить кампанию.

По данным министерства здравоохранения страны, к понедельнику в Японии зарегистрировано около 134000 случаев COVID-19 и почти 2000 смертей. Во вторник в Токио было зарегистрировано еще 186 новых случаев заражения, в результате чего общее число в городе приближается к 38 200.

Президент МОК Томас Бах позднее призвал спортсменов со всего мира готовиться к перенесенным Олимпийским играм в Токио.

Вы никогда не забудете эти моменты в Олимпийской деревне за всю свою жизнь. И в условиях, в которых живут наши японские друзья. предлагая здесь, впечатления будут еще более фантастическими. Это место, которое будет через девять месяцев. Я очень рад возможности приветствовать вас здесь из Олимпийской деревни в Токио, - сказал Бах на видеоролике, опубликованном на веб-сайте МОК и снятом в Олимпийской деревне во время своего визита в Японию на прошлой неделе,

Президент МОК пообещал, что отложенные Олимпийские игры состоятся следующим летом.

Готовьтесь к этим Олимпийским играм и тренируйтесь еще усерднее, даже в этих очень сложных обстоятельствах многие из вас, и большинство из вас, находятся в данный момент. . Но если вы посмотрите вокруг еще раз, я думаю, что это того стоит. Я с нетерпением жду встречи с вами на Токио 2020 в 2021 году, - сказал Бах.

Визит Баха в Японию является первым после того, как Олимпийские игры 2020 года были официально перенесены на лето 2021 года в марте.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!