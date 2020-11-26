В Акмолинской области усилили карантинные меры

Эти меры будут действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Главный санитарный врач Акмолинской области подписал постановление от 26 ноября 2020 года "О дальнейшем усилении ограничительных карантинных мер на территории области", передает zakon.kz.

Как отмечается, эти меры будут действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Так, жителям региона нужно продолжать соблюдение алгоритма использования и утилизации средств индивидуальной защиты (масок, одноразовых и многоразовых) и социальной дистанции не менее 2 метров.

Продолжает действовать ограничение передвижения жителей в пешем порядке и водителям автотранспорта по территории города Кокшетау, с. Красный Яр, п. Чайкино, п. Станционный с 21:00 часов до 06:00 часов, по населенным пунктам других регионов Акмолинской области ограничение передвижения жителей в пешем порядке и водителям автотранспорта с 23:00 часов до 06:00 часов, за исключением организаций, задействованных в мероприятиях по предупреждению и распространению КВИ и жизнеобеспечивающих предприятий, в т.ч. автотранспорт по перевозке хлебобулочных изделий и молочной продукции при наличии регистрации на сайте «STOPCORONA.KZ».

Сохраняется запрет на проведение семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и иных мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на дому; запрет посещения жителями области массовых мероприятий, организованных на объектах общественного питания (семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок)), а также на дому.

Лицам старше 65 лет не рекомендуется покидать места проживания без крайней необходимости за исключением случаев:

• приобретения продовольствия, товаров первой необходимости, лекарств и медицинских изделий;

• выезд в медицинское учреждение по экстренному случаю;

Вместе с тем разрешено посещения парков, площадей, скверов и иных мест отдыха населения без развлекательных объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции и использования и утилизации средств индивидуальной защиты (масок одноразовых и многоразовых).

При проведении похоронных мероприятий не допускать скопления более 30 человек (членов семьи) с сохранением дистанции не менее 2 метров.

Вводится запрет на въезд/выезд с каратинных зоно городов Кокшетау, Степногорск.

В то же время разрешено беспрепятственное передвижение жителей области из одного района или города в другой, за исключением городов Кокшетау и Степногорск.

Разрешен беспрепятственный въезд/выезд через санитарные посты (при предъявлении путевых листов, нарядов на работу, планов-заданий, товарных накладных, командировочных документов, направлений медучреждений удостоверения личности) для:

- для лиц выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям;

- транзитных пассажиров и автоперевозчиков грузов;

- транспортных средств, перевозящих вахтовых работников;

- транспорта, лиц и организаций, жизнеобеспечивающий предприятий, в том числе обеспечивающих сервисное обслуживание;

- транспорта и лиц, производителей пищевых продуктов и сельхозпродукции при наличии регистрации на сайте «STOPCORONA.KZ», дополнительно лицам, не проживающим в Акмолинской области, с отрицательным результатом ПЦР-тестирования COVID-19, с момента получения которого прошло не более 30 суток.

- лиц, возвращающихся к месту постоянного проживания, и жителей области (членов одной семьи) для посещения загородных домов, дач, при предоставлении правоустанавливающих документов.

А также лиц, не проживающих в области, при наличии справок с отрицательным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, которому не более 3-х суток.

Также говорится о временном установлении периметра карантинной зоны городов Кокшетау, Степногорск, определить пункты выезда/въезда с установлением санитарных постов.

В городах Кокшетау и Степногорск вводится запрет:

- на проведение массовых, праздничных, спортивно-массовых, зрелищных мероприятий, проведение форумов, конференций, семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев,поминок), в том числе на дому.

Также запрещено работать развлекательным учреждения (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, болинг-центры, и т.д), букмекерским конторам, кальяным, в том числе при объектах общественного питания.

Запрещена работов фудкортов, банкетных залов.

Также введен запрет на выезд спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах, соревнования за пределами страны.

Вместе с тем разрешено проведение совещаний в очном режиме с соблюдением всех необходимых норм.

Приостановлена деятельность религиозных объектов – храмы, мечети, синагоги, объектов культуры – библиотек, музеев и т.д.

Введен запрет на работу театров и кинотеатров.

Приостановлено движение нерегулярных пригородных пассажирских поездов, электричек, внутриобластных автобусных перевозок.

Ограничивается режим работы продовольственных магазинов супермаркетов, минимаркетов в Кокшетау и Степногорске с 7 по 20.30 часов, в других населенных пунктах – с 7 до 22 часов.

Ограничивается режим работы продовольственных магазинов, расположенных в АЗС, вне населенных пунктов, - с 7 до 23 часов, с 23 часов до 6 утра они работают только на вынос.

Ограничено передвижение служб такси в Кокшетау и Стеногорске с 22 до 6 утра – не более двух человек, за исключением членов семьи.

Также ограничена деятельность непродовольственных магазинов, отдельно стоящих, более 500 кв.м в будние дни с 9 до 20.30 часов, при заполняемости не более 30%, и не менее 4 кв.метров на одного человека. Приостанавливается их деятельность в Кокшетау и Степногорске в субботние, воскресные, праздничные дни, в остальных населенных пунктах – в воскресные и праздничные дни, за исключением магазинов, реализующих стройматериалы, запчасти.

Ограничена деятельность торгово-развлекательных центров, торговых сетей более 500 кв. м в будние дни с 10.00 до 20.30 часов, при заполняемости не более 30%. Приостанавливается их деятельность в Кокшетау и Степногорске в субботние, воскресные и праздничные дни в остальных населенных пунктах – запрет в воскресные и праздничные дни, за исключением ТРЦ и торговых сетей, реализующих стройматериалы и запчасти, с режимом работы с 10.00 до 17 часов, заполняемостью. не более 30%.

Также ограничена деятельность крытых продовольственных и непродовольственных рынков в воскресенье и праздничные дни с 8.00 до 17.00 часов.

Разрешена деятельность объектов общественного питания при соблюдении условия одновременного пребывания не более 30 посетителей, для объектов менее 30 посадочных месты – не более 50% от расчетной мощностью, 2 метра дистанция между столами, с соблюдением всех необходимых норм.

В будние дни ограничивается их работа в Кокшетау и Степногорске с 7 до 20.30 часов, в субботние с 10 до 20.30 часов. Приостанавливается деятельность в воскресные и праздничные дни , разрешается только доставка – с 7.00 до 23.часов.

Разрешена деятельность салонов красоты, парикмахерских, СПА-центров, объектов, оказывающих косметологические услуги, при наличии Акта соответствия санитарным нормам при соблюдении заполняемости посетителями из расчета возможности соблюдения социальной дистанции в клиентском зале (4 кв.м. на 1 посетителя и расстояния не менее 2 метров между креслами, с разметкой границ оптимальных рабочих зон) по предварительной записи с режимом работы с 8.00 час. до 20.30 час., при соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 57. Приостанавливается работа в субботние, воскресные и праздничные дни в Кокшетау и Степногорске; в остальных населенных пунктах в воскресные и праздничные дни.

Разрешение деятельности детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, при заполняемости группы не более 15 человек, по предварительной записи с режимом работы с 8.00 час. до 19.00 час., при соблюдении всех требований и норм.

Также разрешена работа фитнес-центров, тренажерных залов и спортивно-оздоровительных центров в будние дни по предварительной записи, при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 кв.м. на одного посетителя с режимом работы с 07.00 час. до 20.30 час. Приостанавливается в выходные и праздничные дни в указанных выше двух городах, в остальных пунктах – в воскресенье и праздничные дни.



Бани и сауны могут работать при заполняемости не более 50% и не менее 4 кв.м. на одного посетителя с режимом работы с 8.00 час. до 20.30 час. В Кокшетау и Степногорске, при соблюдении необходимых требований. В других населенных пунктах до 22 часов. Приостанавливается работа в субботние, воскресные и праздничные дни в Кокшетау и Степногорске.

Полностью смотрите документ здесь.

Постановление вступает в силу с 00 часов 28 ноября 2020 года.

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