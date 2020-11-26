Назарбаев посетил объект, о котором мечтал с момента переноса столицы

Елбасы объявил об открытии нового театра.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил новые объекты Нур-Султана - Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени К.Куанышбаева и Легкоатлетический спортивный комплекс, передает zakon.kz со ссылкой на Elbasy.kz.

В новом театре Елбасы встретился с творческим коллективом театра.

Во время беседы Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что с момента переноса столицы мечтал о возведении в городе нового большого здания для казахского драматического театра.

Желаю всем творческих свершений и успехов. С сегодняшнего дня мы объявляем об открытии театра. Специально для его строительства компанией "Самрук-Қазына" были выделены средства. Здесь созданы все условия. Уверен, что люди с радостью будут посещать театр, - обратился к артистам Первый Президент Казахстана.

Новое здание театра было возведено по инициативе Первого Президента Казахстана. Общая площадь здания превышает 22 тысячи квадратных метров. Здесь расположены: Большой зал на 635 мест, Камерный зал на 202 места, арт-галерея, ресторан, зал торжественных встреч в спортивном комплексе Назарбаев осмотрел атлетическую площадку и тренировочный центр, а также ознакомился с видеопрезентацией спортивного комплекса.

Новый спортивный объект столицы введен в эксплуатацию в ноябре текущего года и передан в пользование Центру олимпийской подготовки.

Спорткомплекс прошел сертификацию со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций IAAF, которая позволяет проводить соревнования самого высокого уровня.

Комплекс включает в себя атлетическую площадку с беговыми дорожками, два бассейна, гостиницу, детскую площадку, фуд-корт, тренажерный зал и разминочный трек с секторами для метания ядра, прыжков в высоту, длину.

Строительство объекта осуществлялось за счет средств АО "Самрук-Қазына".

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