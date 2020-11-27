Автомобиль с пассажирами упал в Большой Алматинский канал

Виновник скрылся с места ДТП.

Вечером 26 ноября вдоль Большого Алматинского канала в микрорайоне Томирис произошло ДТП, сообщает zakon.kz.

Renault Logan двигался по улице в восточном направлении, по словам родственника, его отец с братом ехали домой. На этой дороге, неожиданно для Logan на его полосу движения с противоположного направления выехал Honda Odysey.

Водитель Logan пытался уйти от столкновения, вывернул рулем, но Honda продолжала движения в его сторону. Произошел удар. Honda выбивает Renault в БАК.

Авто кувыркаясь опрокинулся на крышу, в результате ДТП водитель и пассажир пострадали и были госпитализированы. Со слов их родственников состояние у них стабильное. Водитель Honda скрылся в неизвестном направлении.

На место прибыл криминналист и сотрудники ДП. Сняты отпечатки пальцев, назначены экспертизы. Сотрудники ДП выясняют все обстоятельства данного ДТП.

Renault Logan была куплена с салона месяц назад.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!