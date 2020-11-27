Еще 10 человек скончались от пневмонии и коронавируса

За истекшие сутки от коронавируса скончались 5 человек, от пневмонии с признаками КВИ - 5 человек.

Опубликована статистика смертей от коронавируса и пневмонии за сутки, передает zakon.kz.

По данным Минздрава, за истекшие сутки от коронавируса скончались 5 человек, от пневмонии с признаками КВИ - 5 человек.

С начала пандемии от коронавируса умерли 2013 человек, от пневмонии с 1 августа - 439 человек.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 11 816 человек, среди которых 781 детей. В стационарах находится – 3 276 пациентов, на амбулаторном уровне – 8 540 человек. 208 человек находятся в тяжелом состоянии, 31– крайней степени тяжести, 30 - на аппаратах ИВЛ.

Пневмония

За сутки коронавирусной пневмонией заболел 161 казахстанец, выздоровели 73. С 1 августа зарегистрировано 41 756 случаев пневмонии с признаками КВИ.

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