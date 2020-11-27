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Мать бросила годовалого сына на трамвайной остановке

Его родных нашли, ребенок в больнице.

Фото : poiskoviki_pavlodara_vita27 ноября 2020, 09:37

Нелегкая и ответственная работа была проведена вечером 26 октября волонтерами Павлодара - они искали родных малыша, найденного на остановке, передает zakon.kz.

Информация о найденном ребенке появилась в паблике poiskoviki_pavlodara_vita. Сообщалось, что 26 ноября в 21.25 на остановке автовокзала по ул. Привокзальная площадь 1 был найден ребенок азиатской внешности, на вид 8-10 месяцев.

В течение нескольких часов волонтерам совместно с полицейскими удалось выйти на след родных - бабушки малыша. Удалось узнать данные матери. Годовалого мальчика зовут Батыр. Его поместили во 2-ю инфекционную больницу под наблюдение врачей.

Позже нашли и саму мать. Какова судьба малыша и вернуть ли его ей, пока неизвестно. Полиция региона обещала позже сообщить подробности.


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