В Алматы установили предельные цены на гречку

Предельная цена установлена на 90 дней.

Постановлением акимата города Алматы от 18 ноября 2020 года утвержден размер предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары, передает zakon.kz.

Утвердить предельно допустимую розничную цену на социально значимый продовольственный товар "крупа гречневая (ядрица, весовая)" в размере 361 тенге за килограмм, сроком на 90 календарных дней, - говорится в документе.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя акима М. Кикимова.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (23 ноября).

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