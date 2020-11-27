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В Алматы водитель каршеринга устроил ДТП на остановке БРТ

Его госпитализировали, а пассажиров задержали.

Фото : zakon.kz27 ноября 2020, 14:26

В Алматы ночью произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга, передает zakon.kz.

Авария произошла по ул. Тимирязева. Автомобиль каршеринга Volkswagen Polo двигался в восточном направлении. За ул. Розыбакиева машина наехала на остановочный комплекс БРТ и врезалась в пластиковый отбойник. Затем Volkswagen столкнулся с опорой информационного табло и снова оказался на дороге.

В результате ДТП пострадал водитель.

Со слов очевидцев, водитель машины каршеринга и двое его пассажиров были в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшего водителя госпитализировали. А его пассажиров задержали и доставили в ОП прибывшие на место сотрудники полиции.


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