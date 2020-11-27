Штраф в 23 млн тенге заплатит директор Нацпарка "Кокшетау"

Подозреваемый вину признал.

К штрафу более 20 млн тенге приговорен директор филиала Национального природного парка "Кокшетау". Об этом сообщил Руководитель Антикоррупционной службы СКО Ернар Баянгазин, в ходе рассмотрения представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения на площадке сервисного центра "Antıkor ortalyǵy", сообщает zakon.kz.

Приговором районного суда Айыртауского района Северо-Казахстанской области директор Арыкбалыкского филиала Республиканского госучреждения Национальный природный парк "Кокшетау" Леонид Ларионов был признан виновным по фактам неоднократного получения взяток, превышения власти и должностных полномочий, незаконной охоте и даче взятки должностному лицу.

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 35-кратной суммы взятки, что составляет 23,4 млн тенге, - отметил Баянгазин.

Директор филиала лишился права занимать должности на государственной службе и госорганизациях, субъектах квазигосударственного сектора, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой сроком на 3 года.

Со слов руководителя Департамента, в июне 2020 года директор филиала неоднократного получал взятки от лесозаготовителей за предоставление права на заготовку древесины, а также получил взятку от лесничего филиала за разрешение на вывоз из территории парка сухостоя и древесины.

В июле 2020 года, превышая свои должностные полномочия дал заведомо незаконное указание егерю филиала на отстрел косули, в отношении которой введен запрет на пользование. После чего вышеуказанную тушу, а также два пакета с рыбой "Пелядь" Ларионов Л.Ю. передал в качестве взятки руководителю отдела Северо-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира за общее покровительство в ходе проведения контрольной ревизии лесных обходов и весенней посадки леса на территории филиала. Подозреваемый вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью и в содеянном раскаялся, - сообщил Ернар Баянгазин.

По рекомендации антикоррупционного ведомства предложено рассмотреть вопрос о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности непосредственного руководителя осужденного за слабую организацию работы по недопущению коррупционных правонарушений и отсутствие контроля за соблюдением антикоррупционных ограничений.

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