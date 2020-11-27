Как проголосовать за казахстанскую исполнительницу в финале "Детского Евровидения"

Голосование начнется 28 ноября в 01:00.

Финал "Детского Евровидения – 2020 состоится 29 ноября. Казахстанцы могут проголосовать за Каракат Башанову, представляющую нашу страну, сообщает zakon.kz.

Для этого надо зайти на сайт junioreurovision.tv. Согласно правилам, необходимо отдать голос за трех конкурсантов.

Голосование начнется 28 ноября в 01:00 по времени Нур-Султана и продлится до 22:00 29 ноября. Во время финальных выступлений голосование будет закрыто, но после откроется еще на 15 минут.

Концерт будет транслировать телеканал "Хабар".

26 сентября 12-летняя Каракат Башанова победила в Национальном отборе международного конкурса Junior Eurovision 2020, исполнив песню Forever, которую посвятила умершему отцу. Ее выступление тогда растрогало жюри до слез.

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