Многодетная мать не может получить гражданство Казахстана

Сегодня женщина по факту лишена всех гражданских прав - на работу, образование и медобслуживание. Младшего сына не может пристроить в детский сад, хотя свидетельства о рождении у детей есть. Все они родились в Казахстане.

Мать четверых детей, уроженка Узбекистана не получает никаких пособий на детей, а недавно осталась без работы и боится оказаться на улице, сообщает zakon.kz.

Жительница Алматинской области обратилась с криком отчаяния в редакцию Первого канала "Евразия".

Комната в несколько квадратных метров на пятерых. Так живет Наргиз Ташкенбаева. Женщина родилась в Узбекистане в 1981 году, а в Казахстан переехала почти 20 лет назад. Говорит, документов у нее никогда не было. На руках лишь свидетельство о рождении. До этого, признается Наргиз, она прекрасно обходилась без главного документа и в школе, и на работе. Но теперь боится остаться на улице одна с четырьмя детьми.

Из-за документов я не могу получить ни пособия, ничего не могу. Без документов нигде не берут работать, только один брат работает, нас кормит, ему тоже тяжело. У него четверо есть, у меня четверо, - рассказывает жительница поселка Гульдала Наргиз Ташкенбаева.

Временно женщину приютил ее брат. Он - единственный кормилец на две большие семьи из 11 человек. Дом, и тот в аренде. Для мужчины с зарплатой в 100 тысяч тенге это - непосильная ноша.

Она зимой у меня живет, летом уходит, где-то подрабатывает, там и живет. Наргиз - моя сводная сестра, на улицу ведь не выгонишь. У меня у самого жена, 4 детей. Так жить очень невыносимо! – говорит брат Наргиз Ташкенбаевой Абдусамет Заитов.

Наргиз говорит: раньше она работала либо в поле, либо поваром. Там ее документами никто не интересовался до недавнего времени. За последние четыре года женщина предпринимала несколько безуспешных попыток получить документы и гражданство Казахстана. В миграционной службе, якобы, постоянно слышала отказ.

Ходила сколько раз, потом я уже устала, сил нет туда ходить, просить, чтобы документы сделали. Не хотят делать они. Всю бумагу, как они просили, я собрала. На это сколько денег, еле-еле собрала. Иду - опять не так, - продолжает Наргиз Ташкенбаева.

Сегодня женщина по факту лишена всех гражданских прав - на работу, образование и медобслуживание. Младшего сына не может даже пристроить в детский сад, хотя свидетельства о рождении у детей есть. Все они родились в Казахстане.

В миграционной службе пояснили: чтобы получить заветные документы, женщине нужно пройти все этапы с самого начала. Сначала она должна подтвердить, является ли она гражданкой Узбекистана. Для этого необходимо обратиться в консульство.

В консульстве она должна показать свидетельство о рождении и все объяснить: в каком году приехала, с кем пересекала границу. Потом их сотрудники сразу отправляют запрос в Республику Узбекистан в район, область, село, где это все произошло. И тогда они будут разбираться, - объясняет руководитель управления миграционной службы Енбекшиказахского района Еркин Толебаев.

Как пояснили в миграционной службе, в консульстве должны помочь Наргиз Ташкенбаевой с получением документов для оформления вида на жительство. После всех процедур она может рассчитывать на получение гражданства в будущем. Вот только почему женщине не сразу объяснили, как ей быть, остается вопросом.

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