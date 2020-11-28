Данияр Елеусинов нокаутировал соперника и завоевал первый титул на профи ринге

Он оправдал надежды и подтвердил свои слова делом.

Олимпийский чемпион, ныне выступающий в профессиональном боксе, Данияр Елеусинов продлил победную серию, передает zakon.kz.

Бою за титул IBF Intercontinental в полусреднем весе Данияр проводил с экс-чемпионом мира Джулиусом Индонго. Для казахстанца это был первый титульный бой в карьере.

Несмотря на сомнения некоторых болельщиков, Елеусинов и его менеджеры были уверены в успехе, и казахстанец подтвердил свои слова на ринге.

Уже в первом раунде Данияр Елеусинов отправил Индонго в нокдаун, а во втором вновь "уронил" соперника на настил ринга. Рефери принял решение остановить бой.

Событие проходит в Голливуде (штат Флорида, США).

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