В Таразе очередникам вручили ключи от новых квартир

С начала года в 15-м микрорайоне уже сданы в эксплуатацию несколько домов, построенных по программе "Нурлы жер".

Накануне Дня Первого Президента в областном центре прошел ряд значимых мероприятий с участием акима области Бердибека Сапарбаева: в 15-м микрорайоне состоялось вручение ключей от новых квартир, а в 14-м микрорайоне - церемония открытия монумента "Biz birgemiz".

С начала года в 15-м микрорайоне уже сданы в эксплуатацию несколько домов, построенных по программе "Нурлы жер". В основном они предназначены для представителей социально уязвимых слоев населения - сирот, многодетных и малоимущих семей.

Жилищный вопрос - один из важнейших для каждого человека. Чтобы обеспечить казахстанцев жильем, были приняты такие программы как "Нұрлы жер", "Бақытты отбасы", "7-20-25". Около 32 тысяч таразцев стоят в очереди на жилье. В этом году мы сдали около тысячи квартир, а также общежитие на 180 мест для малообеспеченных семей, - сказал аким области Бердибек Сапарбаев.

Сейчас в области строятся 65 жилых домов, более 50 из них - в Таразе. В этом году в эксплуатацию будет введено 57 домов на 3146 квартир, в том числе по программе "Нұрлы жер" - 41 дом. На сегодня общий объем введенного в эксплуатацию жилья составил 250 тысяч квадратных метров.

Сегодня самый счастливый день - я стала обладательницей собственной квартиры. Я получила жилье как лицо, приравненное к участникам Великой Отечественной войны. Выражаю огромную благодарность нашему Президенту, акиму области и строителям, - сказала обладательница новой квартиры Любовь Сидоренко.

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