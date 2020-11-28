Автобус с 40 пассажирами перевернулся на трассе близ Караганды
Пострадала 65-летняя женщина.
Фото : Кадр из видео28 ноября 2020, 15:01
Близ Караганды перевернулся пассажирский автобус, внутри которого находилось около 40 человек, передает zakon.kz.
Согласно сообщению регионального ДП, ДТП произошло 28 ноября около 12:15 в 10 км автодороги Караганды-Есенгельды, не доезжая поселка Новодолинский.
29-летний водитель Mercedes Benz по предварительным данным двигаясь по направлению Шахтинска, допустил столкновение с автобусом "Санос” “121"маршрута под управлением 29-летнего водителя, - значится в сообщении ДП.
Автобус опрокинулся в кювет. 65-летняя пассажирка автобуса с различными травмами доставлена в ЦБ Шахтинска.
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