Мальчик просит открыть школы – медики объяснили, почему пока нельзя

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК услышали мальчика и ответили ему.

В казахстанских соцсетях появилось видео, на котором школьник Ералы обращается к руководству Минздрава РК и МОН РК с просьбой отменить дистанционное обучение и разрешить учится обычным способом, сообщает zakon.kz.

Обращение мальчика очень эмоциональное и особое возмущение у него вызывает тот факт, что работают барахолки и торговые центры, а школы – нет.

Неужели "шмотки" важнее образования? Почему рестораны, бары открыты. Неужели право взрослых поесть и выпить важнее учебы детей. Мы имеем полное право на нормальную учебу. Но вместо школьного образования - жалкое подобие, - спрашивает Ералы.

Он напрямую спрашивает, когда детям разрешат вернутся в школу?

Мы уже почти год учимся онлайн. Почему мы не можем учиться нормально? Пик коронавируса прошел.

Ералы считает, что нарушаются конституционные права детей.

Вы чиновники, наверное, думаете, что раз мы дети, то с нами можно как угодно. Мы же не выйдем с демонстрациями на улицу. Я призываю всех детей, которых достало это дурацкое онлайн-обучение запишите обращение к чиновникам. Может тогда мы будем услышаны.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК услышали мальчика и ответили ему.

Дорогой Ералы, похвально и приятно, что у детей в нашей стране такая тяга к знаниям. Однако необходимо понять, что все принимаемые на сегодняшний день меры по обеспечению безопасного обучения - оправданы и необходимы. Дети — это самое ценное, что у нас есть, и позволить себе рисковать их жизнью и здоровьем мы не вправе.

В КСЭК МЗ РК объясняют, что исследованиями доказано, что инфицированные COVID-19 дети имеют значительно более высокий уровень содержания вируса в дыхательных путях по сравнению со взрослыми. Это, в свою очередь, влияет на степень передачи или риска заражения другого человека. Если учитывать, что в Казахстане традиционная семья — это родители, дети и бабушки с дедушками, то опасность заболевания очевидна.

Хотелось бы отметить, что в регионах Казахстана с благополучной эпидемиологической обстановкой с начала 2 четверти – 16 ноября т.г. вернулись к традиционному формату обучения школы мощностью до 300 учеников. Кроме того, работают дежурные 1-5 классы по заявлениям родителей.

Однако мониторинговые группы в ходе проверок еженедельно выявляют нарушения санитарно-гигиенических требований. Кроме того, по сравнению с заболеваемостью школьников, обучающихся в удаленном формате, процент заболевших COVID-19 учащихся дежурных классов значительно выше. Также стоит учесть, что 27% из 338 тысяч учителей, работающих в школах Казахстана, составляют лица пенсионного и предпенсионного возраста. Ведь старшее поколение гораздо тяжелее переносит течение коронавируса. Учитывая все это, на данный момент мы не можем рассматривать вопрос полного возвращения к традиционной форме обучения. Карантинные меры будут смягчаться постепенно в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

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