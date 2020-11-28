Специалист дал советы тем, кто лечится от COVID-19 дома

Инфекционист подчеркнула, что при лечении от COVID-19 следует больше лежать на животе, поскольку это повышает показатель насыщения крови кислородом.

Тем, кто лечится от коронавируса на дому, рекомендуется обильное питье с витаминами, сообщает zakon.kz.

Об этом агентству "Москва" рассказала заведующая инфекционными отделениями инфекционной больницы #2 Мария Мясникова.

В первую очередь необходимо точно соблюдать все назначения и рекомендации врача, обязательно оставаться дома. Также при коронавирусе нужно пить много воды и не забывать про фрукты, богатые витамином C.

Инфекционист подчеркнула, что при лечении от COVID-19 следует больше лежать на животе, поскольку это повышает показатель насыщения крови кислородом.

Когда человек лежит на спине, у него уменьшается дыхательный объем легких. Идеальное положение — это лежа на животе, — сказала она.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!