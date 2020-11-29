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Врач рассказала, в каких случаях нельзя лечить дома коронавирус

Главной опасностью является пневмония, если она сопряжена с коронавирусной инфекцией.

Фото : Istock29 ноября 2020, 07:03

Пациенту при бессимптомном течении коронавирусной инфекции может потребоваться госпитализация, сообщила пульмонолог Анна Власова, передает zakon.kz со ссылкой на "Вечернюю Москву".

По ее словам, главной опасностью является пневмония, если она сопряжена с COVID-19. Также не стоит пренебрегать обследование легких и при нормально самочувствие. Оставаться дома, как подчеркивает врач, допустимо только при одностороннем поражении органа.

Двустороннее поражение легких может привести к развитию острого респираторного дистресс-синдрома, заявила она.

Этот синдром может развиться буквально за несколько минут, и человеку понадобится подключение к ИВЛ и реанимационное лечение, - подчеркнула Власова.

Медик также призвала переболевших коронавирусной инфекции проводить дополнительные обследования легких. При проведении диагностики можно снизить риск опасных осложнений, как пневмофиброз, вирусное повреждение легочной ткани и даже сахарный диабет.


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