Врач рассказала, в каких случаях нельзя лечить дома коронавирус

Главной опасностью является пневмония, если она сопряжена с коронавирусной инфекцией.

Пациенту при бессимптомном течении коронавирусной инфекции может потребоваться госпитализация, сообщила пульмонолог Анна Власова, передает zakon.kz со ссылкой на "Вечернюю Москву".

По ее словам, главной опасностью является пневмония, если она сопряжена с COVID-19. Также не стоит пренебрегать обследование легких и при нормально самочувствие. Оставаться дома, как подчеркивает врач, допустимо только при одностороннем поражении органа.

Двустороннее поражение легких может привести к развитию острого респираторного дистресс-синдрома, заявила она.

Этот синдром может развиться буквально за несколько минут, и человеку понадобится подключение к ИВЛ и реанимационное лечение, - подчеркнула Власова.

Медик также призвала переболевших коронавирусной инфекции проводить дополнительные обследования легких. При проведении диагностики можно снизить риск опасных осложнений, как пневмофиброз, вирусное повреждение легочной ткани и даже сахарный диабет.

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