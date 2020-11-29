В Казахстан прилетели 93 гражданина страны без ПЦР-справок

Коронавирус у прилетевших из-за рубежа пассажиров не обнаружен.

За 28 ноября в Казахстан прибыло 12 международных авиарейсов из Германии, Египта, ОАЭ, РФ, Турции, Республики Беларусь и Узбекистана, передает zakon.kz.

Коронавирус у прилетевших из-за рубежа пассажиров не обнаружен.

Согласно информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, из 1 337 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1244 человека, без справок прибыло 93 человека - граждан РК.

в том числе:

в аэропорт г. Алматы - 7 рейсов, 820 пассажиров, со справками - 813, без справок - 7.

в аэропорт г. Нур-Султан - 4 рейса, 448 пассажиров, со справками - 387, без справок - 61;

в аэропорт г. Актобе - 1 рейс, 69 пассажиров, со справками - 44, без справок - 25.

Прибывшие без справок граждане Казахстана были помещены в карантинные стационары по месту прибытия и протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа. У всех 93 человек тестирование показало отрицательный результат.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!