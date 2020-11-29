В Туркестане начал работу международный аэропорт Hazret Sultan Airport

Аэропорт примет первый рейс 1 декабря.

В Туркестане начал функционировать новый международный аэропорт Hazret Sultan Airport, передает zakon.kz.

В воздушной гавани будет действовать режим "открытое небо".

1 декабря аэропорт примет первый рейс компании-лоукостера по маршруту Нур-Султан – Туркестан. 5 декабря откроется авиасообщение с Алматы.

В скором времени ожидаются полеты в Туркестан и других казахстанских авиалиний, - значится в сообщении.

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