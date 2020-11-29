В Японии могут ввести обязательное медицинское страхования для посетителей Олимпиады

Генеральный директор Оргкомитета Токио-2020 Тоширо Муто ранее заявил, что контрмеры для болельщиков, в том числе не являющихся жителями Японии, будут разработаны к весне 2021 года.

Японское правительство рассматривает введение обязательного медицинского страхования для посетителей Токио-2020, сообщает zakon.kz.

Как пишет Kyodo News, предложение было внесено правящей либерально-демократической партией Японии в связи с существующей системой, в соответствии с которой Япония должна нести финансовые расходы, связанные с лечением иностранных туристов. Согласно этому предложению, туристы и болельщики должны будут иметь при себе медицинскую страховку и отрицательный результат теста на коронавирус.

Генеральный директор Оргкомитета Токио-2020 Тоширо Муто ранее заявил, что контрмеры для болельщиков, в том числе не являющихся жителями Японии, будут разработаны к весне 2021 года.

Изначально XXXII летние Олимпийские игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020-ого года, но в связи с ситуацией с распространением коронавируса 24 марта 2020 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах договорились отложить Олимпийские игры в Токио на год. Название Игр останется прежним – "Токио 2020".

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