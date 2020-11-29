Грабители похитили ювелирных изделий на 2 млн тенге в Акмолинской области
Были восстановлены маршруты передвижения и в конечном итоге преступников нашли.
Фото : Golden-inform.ru29 ноября 2020, 19:35
Мужчину в Акмолинской области ограбили на 2 млн тенге, сообщает zakon.kz.
20 ноября в дежурную часть отдела полиции Бурабайского района поступил звонок о краже. Преступники забрали у индивидуального предпринимателя ювелирные изделия.
Полицейские установили злоумышленника. Выяснилось, что подозреваемый, после кражи, скрываясь, убыл в другой город. Вслед за подозреваемым отправились оперативные работники, которые четверо суток устанавливали его местонахождение, - говорится в сообщении пресс-службы ДП Акмолинской области.
Злоумышленник несколько раз менял место проживания, усложняя поиски, но многолетний опыт и навыки помогли полицейским выйти на его след. Были восстановлены маршруты передвижения и в конечном итоге преступника нашли.
Потерпевшим вернули похищенное. Жительница города Щучинск супруга предпринимателя выразила благодарность в адрес сотрудников отделения криминальной полиции.
Хочу пожелать Вам успехов в работе, здоровья вам и вашим близким – написала она в письме.
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