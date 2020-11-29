На конкурсе Junior Eurovision 2020 выступила казахстанская певица

Нашу страну представляет Каракат Башанова - 12-летняя девочка родом из села Рыскулова Алматинской области.

Начался Гранд-финал 18-го международного конкурса песни Junior Eurovision, сообщает zakon.kz.

Нашу страну на конкурсе представляет Каракат Башанова - 12-летняя девочка родом из села Рыскулова Алматинской области.

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Выступает Каракат с песней "Forever". Эту трогательную композицию она посвятила погибшему отцу. Трагедия в семье случилась, когда девочке было всего 7 лет. Автор песни казахстанский композитор Хамит Шангалиев, написавший триумфальную композицию Ержана Максима "Арманыңнан қалма".

В октябре клип на песню Forever появился на официальном YouTube-канале Junior Eurovision.

Юная исполнительница состязается с представителями из Франции, России, Беларуси, Сербии, Испании, Германии, Грузии, Мальты, Нидерландов, Украины и Польши.

Из-за пандемии коронавируса конкурс проходит в онлайн-формате.

Каракат с песней Forever выступила второй, после музыкального представления певицы из Германии.

Порядок выступления определился во время церемонии открытия, когда польская вокалистка Вики Габор, победительница прошлого года определила, какие страны выступят под первым и последним номером.

Голосование за Каракат Башанову стартовало 28 ноября в 01:00 по времени Нур-Султана и продолжалось до самого начала конкурса. Сейчас оно закрыто, но откроется еще на 15 минут после окончания конкурса.

Сделать это можно будет на официальном сайте.

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