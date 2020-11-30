О ситуации с коронавирусом в Казахстане рассказал Минздрав

Всего в стране подтверждено 131 659 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 29 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 794 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 131 659 случаев, из них:

в ВКО - 16316 (+125),

в городе Алматы - 16103(+70),

в городе Нур-Султан - 16043(+54),

в Атырауской области - 11633(+17),

в Карагандинской области - 11102(+25),

в ЗКО - 8038(+44),

в СКО - 6399(+108),

в Павлодарской области - 6375(+121),

в Алматинской области - 5714(+32),

в городе Шымкент - 5365(+4),

в Костанайской области - 5299(+87),

в Акмолинской области - 5163(+91),

в Жамбылской области - 4422(+11),

в Актюбинской области - 3484(+3),

в Туркестанской области - 3478(+1),

в Мангистауской области - 3435(+1),

в Кызылординской области - 3290(+0).

За прошедшие сутки в Казахстане 274 человека выздоровели от COVID-19

в Актюбинской области - 2,

в Атырауской области - 3,

в ВКО - 180,

в ЗКО - 12,

в Карагандинской области - 20,

в Костанайской области - 2,

в Кызылординской области - 3,

в Павлодарской области - 17,

в СКО - 35.

Всего в стране выздоровели – 116 461 человек от COVID-19.

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