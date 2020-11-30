О ситуации с коронавирусом в Казахстане рассказал Минздрав
Всего в стране подтверждено 131 659 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 29 ноября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 794 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 131 659 случаев, из них:
в ВКО - 16316 (+125),
в городе Алматы - 16103(+70),
в городе Нур-Султан - 16043(+54),
в Атырауской области - 11633(+17),
в Карагандинской области - 11102(+25),
в ЗКО - 8038(+44),
в СКО - 6399(+108),
в Павлодарской области - 6375(+121),
в Алматинской области - 5714(+32),
в городе Шымкент - 5365(+4),
в Костанайской области - 5299(+87),
в Акмолинской области - 5163(+91),
в Жамбылской области - 4422(+11),
в Актюбинской области - 3484(+3),
в Туркестанской области - 3478(+1),
в Мангистауской области - 3435(+1),
в Кызылординской области - 3290(+0).
За прошедшие сутки в Казахстане 274 человека выздоровели от COVID-19
в Актюбинской области - 2,
в Атырауской области - 3,
в ВКО - 180,
в ЗКО - 12,
в Карагандинской области - 20,
в Костанайской области - 2,
в Кызылординской области - 3,
в Павлодарской области - 17,
в СКО - 35.
Всего в стране выздоровели – 116 461 человек от COVID-19.
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