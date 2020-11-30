Hyunday насмерть сбил пешехода на светофоре в Алматы

На месте работают сотрудники полиции и выясняют обстоятельства ДТП.

Смертельное ДТП произошло в Алматы на проспекте Сейфуллина, недалеко от пересечения с улицей Акан серы, сообщает zakon.kz.

Hyunday Elantra двигаясь по Сейфуллина в северном направлении совершил наезд на мужчину 1987 года. От мощного удара мужчину отбросило более чем на 50 метров.

Двое друзей погибшего рассказали, что ранее они обмывали покупку автомобиля. По словам друзей, они переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Как они отметили, автомобиль несся на высокой скорости. Погибший шагнув на пару шагов вперед, в последний момент заметил несущийся автомобиль, но не успел среагировать.

От мощного удара он пробил лобовое стекло и сломал панель автомобиля, оторвав при этом руль машины. От полученных травм мужчина скончался на месте.

На месте работают сотрудники полиции и выясняют обстоятельства ДТП.

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