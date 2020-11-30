Эколог предупредил об опасности розеток в квартире

Розетки могут стать источником электромагнитного излучения, что опасно для здоровья.

Директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев объяснил опасность розеток для человека, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, человек постоянно сталкивается с электромагнитным излучением. Его воздействие накапливается и может отрицательно сказаться на центральной нервной системе, иметь негативные последствия для эндокринной, сердечно-сосудистой и иммунной систем. При этом избежать электромагнитного излучения сложно.

Эксперт отметил, что если розетки не заземлены, любой включенный в такую розетку прибор будет источником электромагнитного излучения.

Кроме того, удлинители, свернутые в катушку, также являются источником сильного электромагнитного излучения. Поэтому их лучше укладывать змейкой и стараться не допускать переплетения проводов и не включать одновременно несколько приборов.

При этом наиболее сильным источником излучения в квартире является внешний кабель, который проходит к распределительному электрическому щитку квартиры. Специалист рекомендует располагать спальные места хотя бы в трех метрах от щитка.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!