Британия готовится к вакцинированию уже на следующей неделе

Немедицинский персонал, включая волонтеров первой помощи, уже учится делать прививки.

Первые дозы вакцины против коронавируса на следующей неделе получат больницы Британии, передает zakon.kz со ссылкой на Fox News.

Власти страны заявили, что приобрели еще 2 млн доз американской вакцины Moderna. В планах правительства - закупка более 350 млн доз у семи различных производителей для вакцинации 67 млн жителей страны.

Ожидается, что американская Moderna будет передана в британское агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий для проверки эффективности и безопасности. Вакцины от Pfizer/BioNTeck и AstraZeneca уже проходят тесты у регулятора.

При получении одобрения от регулятора, вакцины планируется доставить в больницы страны 7 декабря. Первыми будут привиты работники здравоохранения и постояльцы домов престарелых. За ними последуют пожилые люди старше 80 лет. В планах правительства сократить возраст и группы риска до тех пор, пока не будет привито все население старше 18 лет.

Сообщается, что немедицинский персонал, включая волонтеров первой помощи, уже обучается делать прививки, которые будут ставить в 1000 центрах вакцинаций и от 40 до 50 крупных объектах - стадионах и конференц-залах.

По данным разработчиков вакцины Pfizer и BioNTech, ее эффективность достигла 95%. Их вакцина должна храниться при сверхнизкой температуре около минус 70°С. О таких же показателях заявили и в Moderna.

Вакцина Oxford-AstraZeneca может храниться при обычных температурах холодильника, что значительно упрощает ее распространение, она также дешевле. Их вакцина показала 62% эффективность при введении двух доз и 90% эффективность при введении половинной, а затем полной дозы. Разработчики планируют провести новое клиническое испытание, чтобы выявить наиболее эффективный режим дозирования.

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