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Британия готовится к вакцинированию уже на следующей неделе

Немедицинский персонал, включая волонтеров первой помощи, уже учится делать прививки.

Фото : Pixabay30 ноября 2020, 09:42

Первые дозы вакцины против коронавируса на следующей неделе получат больницы Британии, передает zakon.kz со ссылкой на Fox News.

Власти страны заявили, что приобрели еще 2 млн доз американской вакцины Moderna. В планах правительства - закупка более 350 млн доз у семи различных производителей для вакцинации 67 млн жителей страны.

Ожидается, что американская Moderna будет передана в британское агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий для проверки эффективности и безопасности. Вакцины от Pfizer/BioNTeck и AstraZeneca уже проходят тесты у регулятора.

При получении одобрения от регулятора, вакцины планируется доставить в больницы страны 7 декабря. Первыми будут привиты работники здравоохранения и постояльцы домов престарелых. За ними последуют пожилые люди старше 80 лет. В планах правительства сократить возраст и группы риска до тех пор, пока не будет привито все население старше 18 лет.

Сообщается, что немедицинский персонал, включая волонтеров первой помощи, уже обучается делать прививки, которые будут ставить в 1000 центрах вакцинаций и от 40 до 50 крупных объектах - стадионах и конференц-залах.

По данным разработчиков вакцины Pfizer и BioNTech, ее эффективность достигла 95%. Их вакцина должна храниться при сверхнизкой температуре около минус 70°С. О таких же показателях заявили и в Moderna.

Вакцина Oxford-AstraZeneca может храниться при обычных температурах холодильника, что значительно упрощает ее распространение, она также дешевле. Их вакцина показала 62% эффективность при введении двух доз и 90% эффективность при введении половинной, а затем полной дозы. Разработчики планируют провести новое клиническое испытание, чтобы выявить наиболее эффективный режим дозирования.


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